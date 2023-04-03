Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач-инфекционист Провоторова предупредила о риске заражения в огороде и на рыбалке

Араз Салехов
Общество
Врач-инфекционист Провоторова предупредила о риске заражения в огороде и на рыбалке
Фото: Unsplash

Основными источниками опасности на даче являются клещи, бешеные животные, овощи и самостоятельно выловленная рыба. Об этом рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

— Опасность может подстерегать не только на грядках, но и на рыбалке. Дело в том, что рыба карповых пород, например, язь, лещ, плотва, карась может быть заражена паразитами описторхами. В случае отсутствия достаточной термической обработки или шоковой заморозки при минус 20 градусах Цельсия есть риск заражения, — предупредила она.

По ее мнению, также опасно покупать вяленую рыбу с рук, поскольку в малосольной и вяленой рыбе паразиты могут отлично сохраняться и стать причиной заболевания. Современные исследования не рекомендуют проводить профилактический прием противопаразитарных препаратов для профилактики без подтвержденного заражения, однако гигиеническая профилактика в любом случае будет необходима, цитирует Провоторову «Газета.ру».

Несмотря на затянувшееся наступление весны в этом году, москвичи уже озадачились дачным участком: спрос на услуги и товары по обустройству огородов за последнюю неделю вырос на 50 процентов, сообщает сайт «Авито». Как привести дачный участок в порядок после зимы — в материале «Вечерней Москвы».

Здоровье рыбалка Дача
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте