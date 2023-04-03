Врач-инфекционист Провоторова предупредила о риске заражения в огороде и на рыбалке

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Основными источниками опасности на даче являются клещи, бешеные животные, овощи и самостоятельно выловленная рыба. Об этом рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

— Опасность может подстерегать не только на грядках, но и на рыбалке. Дело в том, что рыба карповых пород, например, язь, лещ, плотва, карась может быть заражена паразитами описторхами. В случае отсутствия достаточной термической обработки или шоковой заморозки при минус 20 градусах Цельсия есть риск заражения, — предупредила она.

По ее мнению, также опасно покупать вяленую рыбу с рук, поскольку в малосольной и вяленой рыбе паразиты могут отлично сохраняться и стать причиной заболевания. Современные исследования не рекомендуют проводить профилактический прием противопаразитарных препаратов для профилактики без подтвержденного заражения, однако гигиеническая профилактика в любом случае будет необходима, цитирует Провоторову «Газета.ру».

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