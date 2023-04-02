Когда сажать рассаду в 2023 году: перцы, помидоры, баклажаны, огурцы и капусту

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Начало весны — активное время для огородников, так как это период посева разных овощных культур с долгим периодом созревания на рассаду. Такие подготовительные работы помогут получить урожай в разы раньше и быть уверенным, что плоды поспеют до осенних холодов. Когда и как сеять томаты, огурцы, перцы, баклажаны и капусту — в материале «Вечерней Москвы».

Томаты

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Томаты сеют во влажную землю в сантиметровые углубления. Семена перед этим замачивают в «Эпине-экстра» — это стимулятор роста, который внесен в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, что разрешены к использованию в РФ. Стоит держать его подальше от детей.

После грунт опрыскивают водой из пульверизатора. Посадки накрывают пленкой и ставят в теплое место. Ростки пробиваются сквозь землю уже через семь дней. Обычно томаты сеют в период с середины марта до начала апреля.

Огурцы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В большинстве случаев огурцы сеют сразу в грядки, но рассадный способ тоже практикуется. Перед высадкой огуречные семена замачиваются в воде до того момента, пока не набухнут. После можно использовать аналогичный алгоритм действий, что и с томатами.

Кабачки

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Кабачки также обычно сразу отправляют в открытый грунт. Но те, кто жаждут насладиться плодами поскорее, сеют рассаду. Перед посадкой семена нужно замочить и дождаться проростков. Жители регионов средней полосы страны могут высаживать растения в огород уже в третьей декаде апреля.

Баклажаны

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Подготовка рассады баклажанов и перцев одинакова. Обработать «Эпином-экстра», прорастить в теплом месте и посадить в увлажненную почву на глубину в пять миллиметров или сантиметр. Сажать нужно в конце февраля-начале марта. Всходы ожидаются спустя десять дней.

Капуста

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Белокочанная капуста — достаточно холодостойкая, ее можно сажать в первой и второй декаде марта, цветную и брокколи — с середины до конца марта. Высаживать капусту следует с комом земли в прохладный грунт.

Особенности ухода

Хорошая рассада — крепкая и коренастая. Поэтому огородники стараются, чтобы растения не имели тонкие и длинные стебли. Для этого нужно обеспечить умеренный полив, несколько раз в день поворачивать ящики с посадками, чтобы они тратили силы на стремление к солнцу, а не на рост вверх. Также если растения начали тянуться, рекомендуется переставить их в помещение с более низкой температурой, делать пикировку до первого листика, периодически подкармливать.