Холода, прочь со двора: как привести дачный участок в порядок после зимы

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Несмотря на затянувшееся наступление весны в этом году, москвичи уже озадачились дачным участком: спрос на услуги и товары по обустройству огородов за последнюю неделю вырос на 50 процентов, сообщает сайт «Авито». И это только начало. Биолог Михаил Краснов рассказал «Вечерней Москве», с каких работ стоит начать.

Первое, на что надо обратить внимание, — снег. Долго не сходящий снег, что слежался на северных сторонах участка и в тенистых местах, лучше поколоть ломом и разбросать: пусть тает потихоньку. Уберите его от дома, чтобы не было протечек. Ну и начинайте потихоньку те работы, которые возможны.

Хочется обратить особое внимание дачников на то, что перед сезоном надо проверить все коммуникации, водопроводную сеть, если дом газифицирован — газовое оборудование. Растения, которые были укрыты на зиму, вряд ли отопреют под лапником, но могут сделать это под другими укрытиями, например, под многослойными тканями. Проверьте состояние посадок и чуть-чуть пустите под укрытие воздух — устройте в теплый день проветривание. В теплую погоду дом и подвальные помещения, сараи и кладовки обязательно нужно проветривать: это залог «здоровья» всех коммуникаций.

Чистим прудик

Обычно после зимы садовые прудики, которые не были спущены и закрыты на зиму сверху, представляют собой жалкое зрелище. Из них нужно убрать весь мусор, слить (откачать) воду, очистить емкость от тины, а затем оставить ее на воздухе — просушить.

Первая стрижка

Очевидно, сухие ветви деревьев можно (и нужно!) сейчас выпилить или выстричь из крон деревьев, а сами плодовые деревья и кустарники — обработать раствором железного купороса (это можно делать до конца первой недели апреля, пока не активизировались почки растений).

Кормушки остаются

Если вы зимой подкармливали птиц и они к этому привыкли — не убирайте кормушки. Просто подкладывайте в них семечек чуть меньше. Шелуху же нужно собрать и, например, высыпать в грядки.

Теплицы требуют субботника

Самое время не просто вымыть стекла в теплицах, но и обработать их от грибка и болезней. Вспомните о серных шашках! Это обезопасит растения от различных напастей. Почву стоит обработать медным купоросом.

Дорожки наводят марафет

Садовые дорожки неизбежно зарастают со временем мхом или травами. Если вы вобьете в старый черенок лопаты длинный гвоздь, откусите его шляпку и согнете буквой «г», получится отличный инструмент для прочистки межплиточных швов. Позже времени на это у вас уже просто не будет, поэтому именно сейчас пройдите этой «приспособой» швы, а ту землю или мох, которую гвоздь вытащит из них, просто сметите в совок и выбросьте. Как ни странно, это удивительно эффективное средство от зарастания плитки.

Вооружаемся кистью

Заниматься побелкой деревьев довольно скучно, но пусть вас успокаивает мысль о том, что это полезно. Белить стволы нужно на высоту вытянутой руки. Побелка защищает их от перепада температур и насекомых, улучшает здоровье растений и снижает затраты на использование химикатов.

Сажаем клубни

Надеемся, все, что положено, на рассаду вы уже посадили. Теперь вспомните о клубнях георгинов, что вы хранили с прошлого года: самое время их высадить! Перед посадкой корни надо проверить на целостность, подгнившие места отрезать. Посадки иногда поливают.

Компостный рай

По весне прошлогодний компост принимается активно «доходить до кондиции». Чтобы ускорить этот процесс, ведь он вам понадобится при посадках, накройте компост черным нетканым материалом: разогрев его поможет активизировать все процессы в почве.

Деревья осматриваем

Замазать трещинки, снять щеткой разросшиеся лишайники лучше как раз сейчас: влажные, они легко отваливаются. Стоит пройтись со щеткой и вдоль деревянного забора — самое время очистить его от тех же мхов и лишайников. Иногда их убирают так, как на фото вверху.

На прививку шагом марш!

Любители экспериментов знают, что весна — лучшее время для прививок растений. Косточковые породы деревьев (абрикос, вишня, слива) специалисты советуют прививать в начале апреля, а семечковые (груша, яблоня, айва) — с апреля до середины июня.

Уколоть любимого

Речь, конечно, о газоне: кто у нас еще такой любимый? Но от переизбытка весенних вод наш любимец может чувствовать себя плохо. Проколите его либо специальным приспособлением, либо обычной тяпкой с зубьями. Так удастся избежать переувлажнения и загнивания травы.

Стоять, как... штык!

Уход за садовым инструментом не предполагает больших затрат. Главное — просто найти для этого время. Пока оно есть, проверьте состояние ваших помощников — вил, лопат. Кого-то нужно насадить на черенок, кого-то — наточить.

Красота, да и только

В последние годы появилась мода на украшение стволов: их обвязывают нитками, украшают лентами. Необходимости в таком украшательстве нет, но если ваша душа без выдумки не может, попробуйте самый простой способ: побеленный ствол можно обмотать бечевкой, предварительно смоченной в том же медном купоросе. Получается красиво и не мешает побелке «работать»: все же ее функции в том, чтобы отражать лучи солнца и предохранять деревья от перегрева и перепада температур. Ну а кроме этого, на стволы сейчас наклеивают очаровательные окошки, и так дерево превращается в дом гномов, что умиляет как детей, так и взрослых.

Готовим лекарство сами

Сегодня в продаже есть побелки готовые, но многие любят делать смесь самостоятельно. Готовя ее, придерживайтесь схемы: побелка = основа + фунгицид + фиксирующий компонент + компонент против насекомых. По консистенции побелка должна быть похожа на сметану. Гидроксид кальция (Ca(OH)2) — самый главный элемент побелки. В качестве фунгицида используют сульфат меди, это недорого и эффективно. В качестве фиксирующего элемента используют глину, зеленое мыло или растительный клей.