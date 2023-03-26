Дачникам пора подумать о рассаде: биолог Краснов рассказал, на какие семена стоит обратить внимание

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Дачникам стоит подумать о рассаде уже сейчас. Биолог Михаил Краснов рассказал «Вечерней Москве», на какие сорта овощей обратить внимание.

Каждую весну мы с интересом изучаем новинки, предоставляемые нам селекционерами. Среди них, как правило, много любопытного. Что-то время непременно отсеет, а что-то останется с нами на годы. Но в поисках нового и лучшего советую вам все же не забывать о проверенных, старых сортах и гибридах.

Их ценность в том, что мы знаем, чего именно можно от них ждать, в отличие от тех новых вариантов, что нам предлагает реклама. Я сам из года в год сажаю и вам советую томаты Московский деликатес НК — очень урожайные и обладающие прекрасным вкусом, а также Воловье сердце — этот сорт я вообще считаю истинным шедевром наших селекционеров. Отдельные плоды этого томата достигают 800 граммов. То же самое касается и огурцов: прельстившись на новинки, не забудьте посадить ваших любимцев, ведь наверняка такие есть. Для меня это, например, Герман F1. Удачи!

Шерхан: красавец для теплицы

Ранний и весьма урожайный огуречный гибрид, подходящий исключительно для теплиц. Специалисты советуют растить Шерхана F1 в один стебель, без боковых побегов. Но, что важно, этому гибриду очень важно получать регулярные подкормки комплексными удобрениями.

Король рынка: ни капли не горчит

Урожайный огурец-красавчик (до 20 кг/м2) порадует вас ранними плодами. Этот партено-карпический гибрид предлагается производителями для открытого грунта, но лучше укрывать его пленкой. Кстати, Король рынка генетически лишен горечи и плевать хотел на мучнистую росу!

Бастион: букет вкусняшек

Огурчик для открытого грунта и пленочных укрытий, гибрид Бастион F1 хорошо ветвится, развивает мощную корневую систему. Плюс гибрида в высокой устойчивости к огуречной мозаике и мучнистой росе.

Орфей: мощный и покладистый

Мощный гибрид Орфей F1 приносит первые огурчики уже через 40–50 дней после появления всходов! У него красивые плоды — зеленые, плотные, хрустящие, генетически лишенные горечи. Что важно: убирать плоды нужно каждые 2–3 дня, иначе урожайность Орфея снизится. Отличается высокой устойчивостью к заболеваниям

Ранний Король X: коронован за вкус!

Один из самых ранних и самых высокоурожайных гибридов томата для открытого грунта. Его круглые плоды редко трескаются, обладают плотной мякотью.

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Апельсин: вожделенная редкость

Строго говоря, перец Апельсин — не самый новый сорт на российских прилавках. Но встречаются его семена так редко, что познакомились с ним не многие огородники. Перец этот действительно по цвету напоминает апельсин и на кустике смотрится как изысканный цитрус. Причем сами растения низенькие, а перчики просто обсыпают ветки. С каждого кустика их можно снять до 40 штук. Растет Апельсин как в теплицах, так и в открытом грунте.

Увертюра НК: рвать кистями

У томатов сорта Увертюра НК F1 интересные кусты — на них минимум листьев. Это для томата неплохо: на растении не задерживается влага, оно хорошо проветривается, а это — прекрасная профилактика от ряда болезней. Плоды — до 140–160 граммов в весе, сладкие, красивые, ярко-красного цвета. Срывать помидоры нужно кистями, а не поштучно.

Коралловые бусы: украшение теплицы

Мини-томаты (черри) Коралловые бусы и вкусны, и ароматны, и растут благодарно: от всходов до начала созревания проходит 100–105 дней, растение вырастает под потолок теплицы, нуждается в подвязке, но платит за уход сторицей, покрываясь кистями плотных плодов.

Русский Размер: гигант среди редисок

Нежная редиска с коротким сроком вегетации подходит для того, чтобы выращивать ее несколько раз за сезон. Особенность же этого редиса в том, что он поразительного размера: до 10 см в диаметре и массой до… 400 г! Такой редис скорее похож уже на красную репку!

Герцогиня: чемпионка сохранности

Плотные кочаны отлично показывают себя и в засолке, и в салатах. Но главное — Герцогиня F1 и правда очень хорошо хранится. В подвале или прохладных помещениях она спокойно лежит по 8 месяцев. А поспевает она за 125–130 дней от посадки.

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Фламенко: слаще не бывает

Гибрид сладких перцев Фламенко F1 и в салате хорош, и в консервации. Причем есть их можно уже желтыми. В стадии полной спелости перец становится красным. Размеры плодов — до 10 см, вес — до 200 граммов. Но первый урожай можно собирать уже на 60–65-й день

Универс: на все случаи жизни

Этот прекрасный гибрид капусты вызревает за 120–130 дней, приносит очень плотные кочаны, устойчивые к растрескиванию. Масса кочана достигает 3–5 кг. Первые кочанчики используют в свежем виде, потом капусту можно и квасить.

Жизель: ранний и прекрасный

Высокоурожайный гибрид баклажанов растят исключительно в теплицах. Жизель приносит плоды весом до 300–500 граммов, очень красивые. Никакой горечи в этих баклажанах нет.

Щелкунчик: сказочно неприхотлив

Скороспелый гибрид баклажанов со сказочным названием отличается скороспелостью: 45 дней, и он готов! Причем Щелкунчик F1 дает урожай в несколько этапов — в верхней части куста образуются все новые и новые плоды. Средний вес плоды — 250 граммов, баклажаны красивы, каплевидной формы.

Сладкий батат-вьюнок

В последние годы в России вошел в моду батат — так называемый сладкий картофель. Как это ни удивительно, но его растят и в Подмосковье. Если у вас участок приличного размера, отчего не попробовать? Картофель относится к семейству пасленовых, а батат — к вьюнковым. И если вы прорастите его клубень, а затем посадите его кусочек, то как минимум вьюнками вы себя обеспечите: побеги батата плетутся по земле довольно красивыми длинными лианами. Ну а клубни батат прячет в земле, если что — вооружайтесь вилами и копайте урожай с осторожностью!

Сплошная Романеско

Еда это или украшение участка — решать вам, но встречающуюся в супермаркетах капусту Романеско реально вырастить на подмосковной даче. Растят ее только через рассаду. Лучше для первого опыта приобрести капусту у опытных растениеводов — Романеско и на стадии рассады показывает дурной характер. Рассаду высаживают в почву в возрасте 45–60 дней, и только после того, как минует угроза возвратных заморозков. Ухаживают за ней так же, как за цветной капустой. Следите за бабочками: как бы не отложили кладки яиц!