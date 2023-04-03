Более миллиона рублей заплатили за самый дорогой билет с вылетом из России в марте

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За самый дорогой билет в марте нынешнего года россияне заплатили более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту».

Так, самый дорогой билет обошелся в 1 111 006 рублей, а оформили его для перелета первым классом по направлению Москва — Цюрих и обратно. Далее в рейтинге идут три билета, оформленные для перелета между Москвой и Дубаем. За два билета туда-обратно бизнес-классом россияне отдали по 722 284 рубля, а за один билет первым классом в одну сторону — 706 201 рубль.

Всего в топ-20 оказались семь билетов по маршруту Москва — Дубай, а также два из Санкт-Петербурга в Дубай и обратно. В числе самых дорогих по итогам марта оказались перелеты из Москвы в Стамбул, Сеул, Вену, Любляну, Хошимин, Тель-Авив и Мале. Также в рейтинг вошел билет из Минеральных Вод в Дели и обратно.

Согласно данным аналитиков, спрос на внутренний туризм на майские праздники в этом году вырос вдвое по сравнению с 2022 годом. Россияне уже активно бронируют путевки. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя турагентства Юлии Солис, где интересно и недорого отдохнуть в майские праздники.