Уже активно бронируют путевки: где стоит провести майские праздники

Карельские водопады / Фото: пресс-служба Главы Карелии

Согласно данным аналитиков, спрос на внутренний туризм на майские праздники в этом году вырос вдвое по сравнению с 2022 годом. Москвичи уже активно бронируют путевки. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя турагентства Юлии Солис, где интересно и недорого отдохнуть в России.

Тепло и снег, в горах чудесно

В мае на Алтае тепло — до плюс 25, но возможны еще и снег, и холодные ветры.

— Там красивая природа: горные ландшафты, озера и национальные парки, — отмечает Юлия Солис.

Тур на девять дней (с 30 апреля по 8 мая) — от 50 тысяч рублей с человека (без перелета).

По каньонам области Рязанской

В конце весны дождливо, но не холодно — до +19.

— В этих краях оцените красивые монастыри, исследуйте глубокие каньоны, погуляйте по живописным лесам, — советует Солис.

Трехдневный автобусный тур по рязанской земле стоит от 15 тысяч рублей с человека (проезд от Москвы до Рязани в цену не входит).

Новгород культурно удивит

Средняя температура мая тут составляет +16. В Новгородской области много культурных достопримечательностей и исторических мест. Трехдневный тур на автобусе из Москвы обойдется одному туристу в 17 тысяч рублей и выше.

Коми да чудо света России

В Коми достаточно тепло в мае — в районе 14 тепла. Вас порадуют горы, реки.

— В Печоро-Илычском заповеднике находится одно из семи чудес света России — Маньпупунер, семь каменных столбов необычной формы. Тур по Коми (на неделю) — от 40 тысяч рублей (с выездом из Сыктывкара), — рассказала руководитель турагентства.

Ближе к дому

Юлия Солис рекомендует посетить также Краснодарский край, Карелию. Круглый год привлекает туристов и Байкал. Однако для майских праздников подойдут и более ближние края.

— В радиусе 200 километров от Москвы тоже много интересных мест, которые можно посетить, не потратив много денег, — продолжает эксперт. — Среди них древние города Коломна, Серпухов, Калуга, Зарайск.

Полезные советы

Бронируйте билеты и жилье заранее. Чем раньше, тем больше экономия.

Рассмотрите возможность поехать на автобусе, поезде или другом виде транспорта вместо самолета.

Исследуйте скидки на экскурсии, развлечения, акции отелей.

На авиабилетах можно сэкономить, выбрав для перелета будние дни. Можно рассмотреть альтернативные, не прямые маршруты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Амалия Акопова, автор и руководитель проекта «Медиазвезды Интуриста», ведущая авторской программы о внутреннем туризме «Дома хорошо!»:

— Рекомендую обратить внимание на направления, пока не избалованные туристами, хотя там готовы к приему гостей. Это, например, Чеченская Республика и Архангельская область. Обратите внимание и на ж/д путевки. На сегодняшний день есть более 50 готовых туристических продуктов по формату «поезд — отель». Это отличная возможность открыть для себя новые направления в комфортных условиях по доступным ценам.

Китай снова в деле

С 15 марта Китай возобновил выдачу виз всех категорий для иностранцев. Ранее, в 2020 году, ее приостановили по причине риска распространения коронавируса.

О возобновлении выдачи виз иностранцам сообщил 14 марта в социальной сети консульский департамент МИД КНР. Информацию продублировало и посольство КНР в нашей стране.

— С целью облегчения передвижения людей между Китаем и другими странами принято решение с 00:00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести коррективы в визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай, — заявили в консульском департаменте МИД КНР.

Кроме того, туристам разрешат въезд в страну по визам, выданным до 28 марта 2020 года, если срок действия этих документов еще не истек. Стоит отметить, что в КНР по-прежнему действуют ковидные ограничения. Тем, кто отправляется в Поднебесную на самолете, нужно сдать ПЦР-тест в течение двух суток перед вылетом. Тем, кто летит из России прямым рейсом, можно вместо этого сдать анализ на антиген. Есть сайт, где нужно внести в анкету данные о состоянии здоровья и результатах теста на коронавирус. За его распространение в КНР приезжим из других стран грозит уголовная ответственность.