Уже активно бронируют путевки: где стоит провести майские праздники
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Согласно данным аналитиков, спрос на внутренний туризм на майские праздники в этом году вырос вдвое по сравнению с 2022 годом. Москвичи уже активно бронируют путевки. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя турагентства Юлии Солис, где интересно и недорого отдохнуть в России.
Тепло и снег, в горах чудесно
В мае на Алтае тепло — до плюс 25, но возможны еще и снег, и холодные ветры.
— Там красивая природа: горные ландшафты, озера и национальные парки, — отмечает Юлия Солис.
Тур на девять дней (с 30 апреля по 8 мая) — от 50 тысяч рублей с человека (без перелета).
По каньонам области Рязанской
В конце весны дождливо, но не холодно — до +19.
— В этих краях оцените красивые монастыри, исследуйте глубокие каньоны, погуляйте по живописным лесам, — советует Солис.
Трехдневный автобусный тур по рязанской земле стоит от 15 тысяч рублей с человека (проезд от Москвы до Рязани в цену не входит).
Новгород культурно удивит
Средняя температура мая тут составляет +16. В Новгородской области много культурных достопримечательностей и исторических мест. Трехдневный тур на автобусе из Москвы обойдется одному туристу в 17 тысяч рублей и выше.
Коми да чудо света России
В Коми достаточно тепло в мае — в районе 14 тепла. Вас порадуют горы, реки.
— В Печоро-Илычском заповеднике находится одно из семи чудес света России — Маньпупунер, семь каменных столбов необычной формы. Тур по Коми (на неделю) — от 40 тысяч рублей (с выездом из Сыктывкара), — рассказала руководитель турагентства.
Ближе к дому
Юлия Солис рекомендует посетить также Краснодарский край, Карелию. Круглый год привлекает туристов и Байкал. Однако для майских праздников подойдут и более ближние края.
— В радиусе 200 километров от Москвы тоже много интересных мест, которые можно посетить, не потратив много денег, — продолжает эксперт. — Среди них древние города Коломна, Серпухов, Калуга, Зарайск.
Полезные советы
- Бронируйте билеты и жилье заранее. Чем раньше, тем больше экономия.
- Рассмотрите возможность поехать на автобусе, поезде или другом виде транспорта вместо самолета.
- Исследуйте скидки на экскурсии, развлечения, акции отелей.
- На авиабилетах можно сэкономить, выбрав для перелета будние дни. Можно рассмотреть альтернативные, не прямые маршруты.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Амалия Акопова, автор и руководитель проекта «Медиазвезды Интуриста», ведущая авторской программы о внутреннем туризме «Дома хорошо!»:
— Рекомендую обратить внимание на направления, пока не избалованные туристами, хотя там готовы к приему гостей. Это, например, Чеченская Республика и Архангельская область. Обратите внимание и на ж/д путевки. На сегодняшний день есть более 50 готовых туристических продуктов по формату «поезд — отель». Это отличная возможность открыть для себя новые направления в комфортных условиях по доступным ценам.
Китай снова в деле
С 15 марта Китай возобновил выдачу виз всех категорий для иностранцев. Ранее, в 2020 году, ее приостановили по причине риска распространения коронавируса.
О возобновлении выдачи виз иностранцам сообщил 14 марта в социальной сети консульский департамент МИД КНР. Информацию продублировало и посольство КНР в нашей стране.
— С целью облегчения передвижения людей между Китаем и другими странами принято решение с 00:00 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести коррективы в визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай, — заявили в консульском департаменте МИД КНР.
Кроме того, туристам разрешат въезд в страну по визам, выданным до 28 марта 2020 года, если срок действия этих документов еще не истек. Стоит отметить, что в КНР по-прежнему действуют ковидные ограничения. Тем, кто отправляется в Поднебесную на самолете, нужно сдать ПЦР-тест в течение двух суток перед вылетом. Тем, кто летит из России прямым рейсом, можно вместо этого сдать анализ на антиген. Есть сайт, где нужно внести в анкету данные о состоянии здоровья и результатах теста на коронавирус. За его распространение в КНР приезжим из других стран грозит уголовная ответственность.