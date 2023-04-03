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Приметы и советы

В Петербурге планируют увеличить количество заказников

Ирина Игнатенко
Общество
В Петербурге планируют увеличить количество заказников
Фото: «Вечерняя Москва»

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается 17 охраняемых природных территорий, или заказников. Их общая площадь составляет более 9 тысяч гектаров. В ближайшие годы количество заказников планируют увеличить. Об этом сообщил председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Герман.

По его словам, еще шесть территорий могут попасть в список охраняемых. Специалисты проведут обследование этих мест и будет вынесено решение.

Глава комитета добавил, что горожане приветствуют появление заказников. Очень популярны Сестрорецкое болото, Комаровский берег, экотропа на северной губе Финского залива.

Герман подчеркнул, что сохранение лесов и их биоразнообразия – очень важный тренд, передает газета «Петербургский дневник».

21 марта ястреб, прошедший курс реабилитации в природном заказнике «Левашовский» в Петербурге, был выпущен на свободу. Раненую птицу обнаружили в черте города неравнодушные петербуржцы, передает ФАН.

В Северном Медведкове началось благоустройство территории вдоль реки Яузы. «Вечерняя Москва» отправилась туда и узнала, как местные жители оценивают ход работ.

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