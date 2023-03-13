Любители прогулок останутся довольны: москвичи рассказали, как проходит благоустройство вдоль реки Яузы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, Северо-Восточный административный округ, район Северное Медведково Карта всех событий

В Северном Медведкове началось благоустройство территории вдоль реки Яузы. «Вечерняя Москва» отправилась туда и узнала, как местные жители оценивают ход работ.

«Парк Яуза» продолжает обрастать новыми, ухоженными территориями. Недавно началось благоустройство двух новых участков, которые проходят по территории «Бабушкинского парка» и в конечном итоге составят единый прогулочный маршрут вдоль побережья реки Яузы. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петра Бирюкова, все работы проводятся с учетом пожеланий местных жителей.

— В этом году продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей. С 2016 по 2022 год специалисты благоустроили пространство общей площадью свыше 223 гектаров, в этом году запланированы работы еще на четырех участках, на двух — вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда — они уже начались, — отметил он.

Работа по этим адресам уже начинается. Местные жители с интересом заглядывают за строительные ограждения, так как с нетерпением ждут появления обновленной зоны отдыха.

По словам москвички Марии Шарафутдиновой, единый маршрут помог бы сделать прогулку по нескольким парковым зонам еще более увлекательной.

— У нас очень много скверов и парков в районе. Мы с молодым человеком часто гуляем в них, так как живем совсем рядом — в доме через дорогу. Однако если это объединят с помощью одной тропы, то будет замечательно. Уверена, вокруг также появится больше всяких активностей — спортивных, культурных. В общем, с нетерпением ждем преображения зеленых зон нашего района! — отметила она.

Согласно проекту, на Сухонской улице приведут в порядок зону для проведения развлекательных мероприятий — сцену с лавочками для зрителей, а также обновят покрытия детских и спортивных площадок.

— Ходим гулять на эту площадку почти каждую неделю — дочка очень любит качели, да и соседей всегда можно встретить, пообщаться. Радует, что очень часто спрашивают о том, каким мы хотим видеть это место, и вносят коррективы. Уверена, что после проведения работ это место заиграет новыми красками, а путь до Яузы станет более простым! — рассказывает москвичка Мария Андреева.

Дочь Марии Маргарита с радостью качается на качелях, которые также появились в парке в рамках недавно проведенного благоустройства.

Изменения затронут и любителей спорта — в рамках благоустройства специалисты проложат маршрут для велосипедистов и бегунов. Их также соединят с ранее проложенными спортивными дорожками.

— Мне как любителю побегать в этом парке такие изменения однозначно нравятся! Я слышал, что всего спортивный маршрут составит 42 километра. Радует, что таким образом спорт в районе развивается, — рассказал житель Северного Медведкова Юрий Степанов.

Конечно, не забудут и о безопасности отдыхающих — на преображенных участках установят дополнительные опоры освещения.

— Я работаю рядом и нередко возвращаюсь домой через парк поздно вечером. Конечно, сейчас чувствуешь себя в относительной безопасности, но дополнительные меры не помешали бы. Еще очень интересует эколого-просветительская деятельность, которая активизируется с появлением нового зеленого маршрута. Я нередко отправляюсь на экскурсии по парку «Яуза», поэтому мне это было бы очень интересно, — добавила Кристина Иванова.

В целом же местные жители довольны преобразованиями и тем, что больше не нужно ездить в центр города в поисках мест для проведения активного досуга.

СПРАВКА

Район «Северное Медведково» считается одним из густонаселенных в Северо-Восточном округе (СВАО). В нем расположено большое количество скверов и парков — сквер по Олонецкому проезду, природный заказник «Медведковский» и так далее. В районе хорошо развита инфраструктура, а также активно проводится благоустройство придомовых территорий и знаковых объектов. Уделяется внимание строительству спортивных объектов.