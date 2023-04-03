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Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на севере Москвы

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на севере Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

На севере столицы в этом году планируется построить ряд социальных объектов, в частности детские сады, школы и поликлиники. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Учебный комплекс в Головинском районе. В трехэтажном здании на Кронштадтском бульваре будут детский сад и школа. На первом этаже школьного блока появится многофункциональная зона со сценой и трибунами. Библиотечный центр и спортивный блок дополнительно подсветят окнами в крыше, — рассказал мэр.

Еще одну школу на 1100 мест возведут в районе Молжаниновский, а в Новоподрезково — детский сад с бассейном на 350 мест. На улице Синявинской появится новая поликлиника, которую разделят на взрослый и детский блоки, женскую консультацию и пост скорой.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
2/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
3/4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В Дмитровском районе построят частный детсад на 150 мест, а в районе Бескудниковский на улице Дубнинской — на 350 детей. В Ховрине предусмотрено строительство учебного корпуса на улицах Клинской и Фестивальной, а также детский сад на улице Петрозаводской, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно Собянин рассказал о строительстве новых объектов социальной инфраструктуры в Румянцево.

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