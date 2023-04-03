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«Справедливость восторжествовала»: Галустян получил гражданство Армении

Араз Салехов
Общество
«Справедливость восторжествовала»: Галустян получил гражданство Армении
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский юморист Михаил Галустян получил гражданство Армении. Об этом он сообщил в интервью изданию News.аm.

— Во-первых, раз уж так пошло, я вынужден сказать, как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-то получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил, — сказал он.

Галустян заявил, что ему «теперь нужно прописаться где-то», сообщает издание.

Кроме того, защитник футбольного клуба «Локомотив» Наир Тикнизян получил армянское гражданство. 25 марта он провел первый матч за сборную Армении в матче против Турции. Его команда проиграла со счетом 2:1.

Поправкой к закону «О гражданстве» предлагают восстановить право для граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства России. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Краснова, почему гражданам этих государств могут разрешить получать российские паспорта в упрощенной форме.

Михаил Галустян Армения Гражданство
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