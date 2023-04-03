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Собянин рассказал о планшетах с доступом к ЕМИАС, улучшивших работу патронажных медсестер

Араз Салехов
Город
Собянин рассказал о планшетах с доступом к ЕМИАС, улучшивших работу патронажных медсестер
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице патронажные медсестры теперь оформляют протоколы в электронном виде. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Каждое устройство подключено к ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система — прим. «ВМ»). Благодаря этому медсестры вносят все данные о новорожденных сразу в систему, и они становятся доступны врачу-педиатру, учитывающему их при оценке динамики состояния здоровья ребенка, — сказал он.

С помощью планшетов уже заполнено почти 350 тысяч протоколов в цифровом формате, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города 30 марта рассказал, что высокотехнологичная медицинская помощь является критически важной областью современного здравоохранения. По его словам, число пролеченных пациентов удалось увеличить в 50 раз — с двух тысяч до более 100 тысяч человек ежегодно.

При этом с 2012 года москвичи воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более 500 миллионов раз. Уточняется, что 64 процента записей с начала этого года совершены при помощи мобильного приложения с электронной медицинской картой «ЕМИАС. ИНФО».

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