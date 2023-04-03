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Попрошайка в Москве украла у подавшего ей милостыню мужчины часы за 200 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Попрошайка в Москве украла у подавшего ей милостыню мужчины часы за 200 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Покровка Карта всех событий

В центре столицы женщина украла 200 тысяч рублей у мужчины, который дал ей пару монет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 3 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло на улице Покровке. Злоумышленница подошла к припаркованному на обочине автомобилю и попросила денег у сидящего за рулем водителя. Мужчина согласился.

В процессе разговора женщина заметила, что в сумке на пассажирском сиденье авто лежат дорогие часы. Преступница отвлекла водителя и, похитив аксессуар, скрылась. Нанесенный ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Потерпевший быстро обнаружил пропажу и обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую задержали на улице Земляной Вал. Ею оказалась ранее судимая 44-летняя гостья столицы. На момент поимки она успела сбыть часы.

Фигурантку заключили под стражу. Полиция проверяет ее причастность к аналогичным преступлениям.

Другая кража произошла в квартире столичной пенсионерки. К женщине пришла лжесоцработница, которая отвлекла пострадавшую и похитила крупную сумму денег.

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