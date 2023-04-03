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Пара из Подмосковья украла из магазина алкоголь на 100 тысяч рублей

Степан Жирнов
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Пара из Подмосковья украла из магазина алкоголь на 100 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Московской области
Московская область, Ступино, улица Куйбышева Карта всех событий

Подмосковная пара в течение месяца похищала алкоголь из местного магазина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 3 марта.

По ее словам, пара обкрадывала торговую точку на улице Куйбышева в городском округе Ступино. В течение месяца магазин регулярно обносили двое злоумышленников. Они прятали бутылки с алкоголем в сумки и рюкзаки, после чего скрывались, не оплачивая товар. Суммарно злоумышленники похитили спиртного более чем на 100 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские задержали двух подозреваемых у них дома. Ими оказались 49-летний мужчина и его 34-летняя сожительница. Они пояснили, что все похищенное они распили в своей квартире.

Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другая кража произошла в центре столицы. Попрошайка украла 200 тысяч рублей у мужчины, который добровольно подал ей милостыню.

Подмосковье Алкоголь Ступино Московская область Полиция
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