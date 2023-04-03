Передается по воздуху: насколько опасен бактериальный менингит, как его распознать и защититься

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Российские эпидемиологи предупредили о возможной вспышке бактериального менингита в России. Эта инфекция поражает головной мозг и в 20 процентах случаев может привести к смерти пациента. Действительно ли стоит ждать всплеска заболеваемости и как защититься от этого опасного недуга, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.

Существует ли вероятность вспышки заболевания

По словам эпидемиолога, доктора биологических наук Петра Чумакова, вспышка бактериального менингита может произойти в любой момент. Тем не менее на сегодняшний день для нее нет веских оснований.

— Такая вероятность есть всегда. Бактериальный менингит является довольно распространенным заболеванием. Однако неизвестно, какие сейчас есть основания думать о предполагаемой угрозе. Насколько мне известно, на данный момент нет большого количества случаев заражения. Безусловно, в весеннее время случаи заражения могут участиться. Это является нормой, — считает эксперт.

По каким симптомам можно распознать болезнь

Эпидемиолог рассказал, какие симптомы могут указывать на заражение бактериальным менингитом.

— Людям нужно быть начеку. В основном эта информация касается врачей, чтобы они не пропустили заражения. Бактериальный менингит начинается с повышения температуры и сильных головных болей, которые практически ничем не купируются. Это повод для подозрения на менингит, — подчеркнул Чумаков.

Чем бактериальный менингит отличается от вирусного

Специалист отметил, что чаще встречается вирусный менингит. Это заболевание более легкое и проходит без особых последствий для здоровья в отличие от бактериального.

— Бактериальный менингит может привести к очень серьезным осложнениям. Например, вызвать развитие водянки головного мозга. Это очень серьезное состояние, которое требует госпитализации, — предупредил биолог.

Бактериальный и вирусный менингиты характеризуются похожими симптомами. Только врач сможет поставить точный диагноз и назначить лечение, заверил Чумаков.

Как себя обезопасить

Также собеседник «ВМ» объяснил, как происходит заражение, и назвал главное средство защиты от опасного заболевания.

— Заражение бактериальным менингитом происходит воздушно-капельным путем. Носитель заболевания выделяет бактерии менингококки. Для защиты нужно использовать маски и исключить контакты с зараженными, — посоветовал эпидемиолог.