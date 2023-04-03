Эксперты прокомментировали предстоящий визит Макрона в Китай

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Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай может быть связан с попыткой Запада перетянуть Пекин в «свой лагерь». Такое мнение высказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Эксперт отметил, что власти Китая дали понять, что ругаться с западными странами из-за России и даже из-за Тайваня они не планируют. Он также отметил, что ЕС — это огромный рынок сбыта для производимых в Китае товаров, это третий крупнейший торговый партнер Пекина после стран АСЕАН и США.

По мнению Коткова, Китай заинтересован в поддержании хороших отношений и с ЕС, и с Россией. В свою очередь руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев усомнился, что визит Макрона в Китай приведет к какому-то прорыву и изменит позицию Китая по большинству вопросов.

По мнению эксперта, китайское руководство продемонстрирует готовность вести диалог, выслушивать разные точки зрения и учитывать их в анализе международной обстановки, передает НСН.

Макрон посетит Китай 5–7 апреля в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает издание argumenti.ru.

21 марта председатель Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом. Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле он заявил, что охват сфер сотрудничества между двумя государствами постоянно расширяется, странам удается достичь важных результатов. Главные итоги этих переговоров — в материале «Вечерней Москвы».