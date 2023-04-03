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Воробьев доложил Путину об успехах в экономике Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Воробьев доложил Путину об успехах в экономике Подмосковья
Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Экономика в Подмосковье работает хорошо, в бюджете региона зафиксирован «плюс». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Воробьев отметил, что в области довольны результатами проделанной работы и планируют поддерживать стабильно работающую экономику. По его словам, успехов удалось добиться благодаря импортозамещению.

Сейчас у региона есть 130 проектов, 24 из них в прошлом году реализовали, работа над 57 запланирована в следующем периоде. Воробьев уточнил, что сейчас наблюдается большой спрос на людей, которые заканчивают обучение по рабочим специальностям, передает канал 360.

На встрече с президентом РФ Воробьев также сообщил, что число обманутых дольщиков в Подмосковье сократилось с 115 до менее чем 18 тысяч человек. Это приоритетная задача, которую необходимо решить в ближайшее время, передает «Радио 1».

Воробьев в конце марта ответил на вопросы учащихся кадетской школы «Корабелы Прионежья» из Вологодской области в рамках встречи в гимназии имени Е. М. Примакова. Он рассказал ребятам, как определиться с будущей профессией. Губернатор добавил, что любая работа интересна, когда ты ее любишь, но не стоит забывать и о семье, ведь в жизни важен баланс.

Подмосковье Андрей Воробьев Владимир Путин
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