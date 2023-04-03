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«Просто какое-то везение»: Пресняков объяснил, как им с Подольской удается быть вместе уже 20 лет

Динара Кафискина
Полина Пашкина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Просто какое-то везение»: Пресняков объяснил, как им с Подольской удается быть вместе уже 20 лет
Фото: roscongress / Кирилл Казачков

Российский певец Владимир Пресняков в конце марта отметил 55-летие. Почти 20 лет из них он провел со своей второй половиной, артисткой Натальей Подольской. О том, как ему удается сохранять отношения, певец рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам артиста, Подольская — посланный ему ангел. Причиной, по которой они остаются вместе, Пресняков считает удачу.

— Это просто какое-то везение. Я даже не знаю, откуда мне послали такого ангела. Все остальное зависит только от тебя, — поделился артист.

По мнению Преснякова, сохранение взаимоотношений — это важный труд для двоих.

— Надо работать, говорить каждый день, что ты любишь, освобождать свою голову от любых мелочей, чистить, как какой-нибудь предмет, чтобы жизнь не превратилась в рутину, не съел быт и отношения не поросли плесенью, — подчеркнул певец.

В беседе с «Вечерней Москвой» Пресняков также рассказал о своем творчестве, воспитании сыновей, слагаемых счастья и недавно занятом кресле наставника вокального телепроекта «Голос».

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