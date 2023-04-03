Начались работы по монтажу гранитной облицовки Краснопресненской набережной

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Москва, Краснопресненская набережная Карта всех событий

Специалисты приступили к монтажу гранитной облицовки Краснопресненской набережной. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости — капитальный, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что в общей сложности предстоит ремонт более 500 квадратных метров и замена 172 «квадратов» гранитной облицовки. Параллельно с этими работами специалисты производят замену элементов чугунного ограждения.

В дальнейшем, продолжил Бирюков, запланированы работы по расшивке швов и восстановлению бетона в зоне водовыпусков. Данный этап ремонта будет проводиться в дневное время с привлечением минимального количества техники.

В связи с перечисленными работами часть тротуаров временно закрыта для прохода пешеходов, однако движение транспорта не ограничивается, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году приступят к ремонту 14 мостовых сооружений, рассказал Бирюков. По его словам, работники комплекса отремонтируют несущие конструкции и основные элементы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие проезжей части.