Как оплатить проезд по платным дорогам

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Согласно законодательству, движение транспортных средств по платной автомобильной дороге или платному участку дороги, обозначенным соответствующими знаками, допускается при условии оплаты проезда. Как это сделать и какие существуют виды доступа на такие дороги — в материале «Вечерней Москвы».

Платные дороги могут быть:

— С безбарьерным доступом (на въезде и съезде нет шлагбаумов, но есть пункты взимания платы, фиксирующие факт проезда; если в машине установлен транспондер, деньги с его счета снимутся автоматически, если нет — сформируется счет или задолженность, которую нужно оплатить в течение пяти дней после поездки).

— С доступом закрытого типа (все въезды и/или выезды платной дороги оборудованы пропускными пунктами взимания платы при помощи наличных, банковских карт или транспондера).

Что такое транспондер?

Транспондер — небольшое электронное устройство, которое упрощает передвижение по платным дорогам. После его размещения на лобовом стекле автомобиля можно оплачивать проезд в автоматическом режиме, если на лицевом счету транспондера достаточно денег для оплаты, и проезжать пункты пропуска закрытого типа по специально выделенным полосам без остановки.

При проезде по дорогам с безбарьерным доступом оплата производится автоматически. Если на лицевом счете устройства недостаточно средств, необходимо будет оплатить проезд после поездки.

Где можно пополнить транспондер?

Пополнить лицевой счет транспондера оператора платных дорог «Главная дорога» (либо оплатить завершенную поездку для безбарьерной системы) можно онлайн на портале mos.ru.

Как пополнить транспондер?

Если лицевой счет транспондера привязан к номеру телефона, указанному в профиле личного кабинета, или номер лицевого счета транспондера сохранен в личном кабинете, шаблон для его пополнения автоматически сформируется в сервисе «Мои платежи».

В нем также отобразится текущий баланс транспондера. В случае, если к номеру телефона привязаны несколько лицевых счетов транспондера «Главная дорога» (АО «Новое качество дорог»), для пополнения будет доступен только последний оформленный лицевой счет.

Какие счета за проезд можно оплатить на mos.ru?

На портале mos.ru в сервисе «Мои платежи» можно оплатить счет за проезд по платным дорогам Московского скоростного диаметра (МСД). Оператором платной дороги является ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

Счет выставляется по номеру свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) в течение пяти дней после поездки. Для автовладельцев с автомобильными номерами Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный.

Для транзитного проезда на автомобилях из других регионов или зарегистрированных в иностранных государствах необходимо внести плату.

Как оплатить счет за проезд по платным дорогам на портале mos.ru?

Чтобы оплатить счет за проезд по платным дорогам, его нужно выбрать в разделе «Счета к оплате» сервиса «Мои платежи». Сделать это нужно в течение пяти дней, иначе вам выставят штраф в 1500 рублей, если передвижение осуществлялось на легковом автомобиле, и в 5000 рублей — если на грузовике.

Штраф аннулируют, если проезд будет оплачен в течение 20 дней с момента его выставления. В сервисе «Мои платежи» штраф может отображаться еще некоторое время, но не дольше семи календарных дней.