Столтенберг счел членство Украины в НАТО бессмысленным без победы над Россией

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Вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе для Украины не будет иметь значения, если ВСУ не одержат победу в текущем конфликте. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина одержала победу. Без этого вопрос о ее членстве не будет иметь значения, — сказал глава объединения.

Он также добавил, что военно-политический блок будет и дальше оказывать поддержку Украине. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция альянса «остается неизменной и Украина станет членом НАТО», передает ТАСС.

Для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.

По его мнению, НАТО не желает вступать в конфронтацию с ядерной страной. К тому же вступление в альянс означало бы для Украины переход под полный контроль Вашингтона.