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Несколько городов в Нижегородской области могут утратить свой статус

Ирина Игнатенко
Общество
Несколько городов в Нижегородской области могут утратить свой статус
Фото: patriarchia.ru

В Нижегородской области в 7 из 28 городов проживает меньше 12 тысяч человек — именно столько жителей должно быть в населенном пункте России, чтобы его официально признали городом.

Еще два населенных пункта находятся на критической отметке по численности, передает NewsNN. Таким образом несколько населенных пунктов в Нижегородской области могут утратить статус города и получить статус поселка.

Так уже произошло ранее с Ардатовым, Починками, Макарьевым и Васильсурском. В список малочисленных городов входят Чкаловск, Ворсма, Володарск, Перевоз, Княгинино.

Как сообщают эксперты, Княгинино и Перевоз являются самыми молодыми населенными пунктами, получившими статус город. Он был присвоен им в 1998 и 2001 году соответственно.

Самый небольшой по численности населения город в области — Горбатов. Здесь живут около двух тысяч человек, но он пока не потерял свой статус.

Город Гатчина Ленинградской области стал столицей региона. Соответствующий областной закон подписал губернатор Александр Дрозденко.

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