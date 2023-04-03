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Москалькова: Россия вернула Украине пятерых раненых солдат ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Москалькова: Россия вернула Украине пятерых раненых солдат ВСУ
Фото: пресс-служба Госдумы

Российская сторона вернула пятерых раненых украинских солдат на родину. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Сегодня на Украину репатриированы пятеро раненых военнослужащих ВСУ. Продолжаем работу в этом направлении, — написала она в Telegram-канале.

7 марта Татьяна Москалькова сообщила, что украинское руководство, вопреки договоренностям, освободило только 90 российских пленных вместо 160. Несмотря на это, по ее словам, переговорные процессы важно продолжать, потому что российская сторона «борется за каждого нашего парня».

Речь идет о возвращении из украинского плена 90 российских военных, которым угрожала смертельная опасность. В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащих доставили в Москву на военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил РФ. Далее их отправили в госпитали ведомства для прохождения лечения и реабилитации.

Украина Обмен пленными Татьяна Москалькова Россия
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