Филипп Киркоров схватил за грудь фанатку на концерте в Красноярске
Народный артист России Филипп Киркоров на концерте в Красноярске схватил за грудь фанатку. Видеоролик с казусом появился в социальных сетях звезды.
Во время выступления певец спустился в зал, чтобы поблагодарить зрителей. Когда Киркоров шел по проходу, к нему выбежала поклонница с цветами.
Женщина накинулась на звезду с поцелуями, а затем стала крепко обнимать. В свою очередь охранник артиста сделал попытку придержать поклонницу, однако настойчивая фанатка не собиралась уходить.
Женщина взяла руку поп-короля, положила ее на себя и стала позировать для фото. При этом Киркоров потрогал грудь женщины: поклонница, как можно понять из видео, не протестовала и радостно закричала, передает StarHit.
Киркоров недавно признался в чувствах к телеведущей Алле Михеевой. Свое признание певец сделал в одном из эфиров шоу «Маска», выпущенных в феврале.
По словам народного артиста, он обожает Михееву и любит ее «тискать за кулисами». Тогда Михеева предстала перед жюри в костюме шаурмы.