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Филипп Киркоров схватил за грудь фанатку на концерте в Красноярске

Евгений Жуков
Общество
Филипп Киркоров схватил за грудь фанатку на концерте в Красноярске
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Народный артист России Филипп Киркоров на концерте в Красноярске схватил за грудь фанатку. Видеоролик с казусом появился в социальных сетях звезды.

Во время выступления певец спустился в зал, чтобы поблагодарить зрителей. Когда Киркоров шел по проходу, к нему выбежала поклонница с цветами.

Видео: Telegram / Starhit.ru

Женщина накинулась на звезду с поцелуями, а затем стала крепко обнимать. В свою очередь охранник артиста сделал попытку придержать поклонницу, однако настойчивая фанатка не собиралась уходить.

Женщина взяла руку поп-короля, положила ее на себя и стала позировать для фото. При этом Киркоров потрогал грудь женщины: поклонница, как можно понять из видео, не протестовала и радостно закричала, передает StarHit.

Киркоров недавно признался в чувствах к телеведущей Алле Михеевой. Свое признание певец сделал в одном из эфиров шоу «Маска», выпущенных в феврале.

По словам народного артиста, он обожает Михееву и любит ее «тискать за кулисами». Тогда Михеева предстала перед жюри в костюме шаурмы.

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