«Люблю тискать за кулисами»: Киркоров неожиданно признался в чувствах к Михеевой

Фото: Из личного архива

Филипп Киркоров неожиданно признался в чувствах к телеведущей Алле Михеевой. Свое признание певец сделал в эфире шоу «Маска», которое показали накануне.

После выступления артиста в костюме шаурмы телеведущая Регина Тодоренко предположила, что под маской скрывается ее коллега Михеева. Киркорову эта версия настолько понравилась, что он решил высказаться.

— Если там Аллочка, я ее обожаю! Я ее так люблю тискать за кулисами всегда. Она такая вкусненькая. Так и хочется ее к стеночке прижать, — заявил Киркоров, чьи слова приводит Teleprogramma.pro.

18 февраля Киркоров отреагировал на иск, поданный в его отношении. Король отечественной эстрады нисколько не беспокоится. Артист лишь подчеркнул, что все выступление проходило в рамках закона.

Речь идет об инциденте, когда один из жителей Подмосковья обвинил артиста в незаконной установке на своем загородном участке пирса, из-за появления которого местные рыбаки не могут спокойно рыбачить.

2 февраля православный активист обратился в суд с иском к Киркорову из-за выступления артиста с крестом. Истец потребовал возместить моральный ущерб из-за оскорбления религиозных чувств.