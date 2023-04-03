СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в бассейне на севере Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Левобережная улица Карта всех событий

По факту гибели ребенка на севере столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

— В рамках расследования проводится опрос очевидцев, сотрудники ведомства просматривают записи с камер видеонаблюдения, — рассказала Иванова.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 1 апреля в бассейне на Левобережной улице в Москве. Семилетний мальчик, оставленный без присмотра тренера, прыгнул в воду и не смог выбраться самостоятельно. Ребенок скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.