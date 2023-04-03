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Собянин: Новые объекты около ЦКАД помогут создать тысячи рабочих мест

Евгений Жуков
Город
Собянин: Новые объекты около ЦКАД помогут создать тысячи рабочих мест
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Московский участок ЦКАД станет новой точкой роста ТиНАО. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Введенный участок чуть больше 20 километров, однако планы по развитию прилегающей территории довольно масштабные, — сказал глава города.

Он добавил, что в данном районе может быть построено порядка пяти миллионов квадратных метров недвижимости, 80 процентов которой будет представлено технопарками, логистическими центрами, офисными и бизнес-площадками.

Это создаст для поселений Первомайское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское и Щаповское тысячи дополнительных рабочих мест. В планах по развитию промышленного и инновационного потенциала Новой Москвы Собянин назвал возведение логистического центра электронной коммерции и завода по производству окон из алюминия и ПВХ в поселении Краснопахорское.

Кроме того, он упомянул создание индустриального кластера в составе четырех заводов в районе станции Бекасово-Сортировочная, а также промышленного технопарка в Марушкинском поселении.

В общей сложности в ТиНАО на сегодняшний день открыто свыше 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий, написал Собянин в Telegram-канале.

В ТиНАО в этом году также введут в эксплуатацию производственные, торгово-бытовые и складские объекты. В поселении Мосрентген появится комплекс апартаментов, а в Десеновском — торгово-бытовой центр «Новые Ватутинки».

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