Москвичам рассказали о планах строительства в ТиНАО в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Производственные, торгово-бытовые и складские объекты введут в эксплуатацию на территории ТиНАО в 2023 году. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В поселении Мосрентген появится комплекс апартаментов, в Десеновском — торгово-бытовой центр «Новые Ватутинки», в Сосенском построят многофункциональный офисно-деловой центр «Бизнес-сити», а в Марушкинском — логистический комплекс, — говорится в сообщении.

Кроме того, зоогостиница появится в Краснопахорском, в поселении Московский достроят логистический центр, а автозаправочный комплекс введут в строй в Первомайском. Общая площадь объектов составит более 150 тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

3 февраля мэр города Сергей Собянин сообщил, что за последние 10 лет в Новой Москве было построено 11 спорткомплексов. В дальнейшем там планируется возвести спортивный объект на территории жилого комплекса «Новое Внуково», а также ледовую арену в Щербинке и всесезонный развлекательный комплекс в районе станции метро «Прокшино».

Новые квартиры по программе реновации в ТиНАО в 2022 году получили 860 московских семей. К переселению приступили жители 10 округов и поселений ТиНАО, специалисты ведомства предложили им жилье в шести новостройках.