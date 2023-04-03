Выставка «Родина. Подвиг. Судьба» откроется в Музее Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 4 апреля состоится открытие выставки «Родина. Подвиг. Судьба». Экспозицию подготовили музеи образовательных учреждений Москвы и Саратовской области в рамках проекта «Школьный музей Победы».

Выставка расскажет о судьбах разведчиков, которые жили под прикрытием в других странах. Например, гости Музея Победы узнают больше о советской разведчице Биби-Иран (Ирине) Алимовой, которая в годы Великой Отечественной войны добровольцем ушла служить в подразделение военной цензуры.

В послевоенное время Алимова продолжила работу в органах внешней разведки. В экспозицию также включат раритетные предметы — документы из личного архива генерал-майора Владимира Антонова.

Это журнал боевых действий 301-й стрелковой Сталинской ордена Суворова дивизии, которой командовал Антонов, написанная им книга «Путь к Берлину» и другие вещи.

Участие в открытии выставки примут председатель совета ветеранов Службы внешней разведки генерал-лейтенант Михаил Погудин, руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Равиль Ахметшин, депутат Госдумы, председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов, директор московского центра «Патриот. Спорт» Марат Кучушев, а также руководители образовательных учреждений и школьных музеев, историки, представители учреждений культуры, ветеранских организаций.

Ознакомиться с выставкой «Родина. Подвиг. Судьба» в Музее Победы все желающие смогут до 19 апреля.

Онлайн-кинотеатр Музея Победы приглашает виртуальных зрителей на бесплатные показы в апреле. Ко дню рождения советского кинорежиссера и сценариста Андрея Тарковского онлайн-кинотеатр покажет фильмы «Иваново детство», «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Сталкер».

Кроме того, к Международному дню детской книги можно будет посмотреть «Чиполлино» и «Сына полка», а ко Всемирному дню здоровья — «Дела сердечные».