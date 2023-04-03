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«Превратятся в пепел»: экс-сотрудник Пентагона оценил эффективность западных танков на Украине

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Превратятся в пепел»: экс-сотрудник Пентагона оценил эффективность западных танков на Украине
Фото: shutterstock

Поставляемые западными государствами Вооруженным силам Украины танки Abrams, Challenger и Leopard станут легкой мишенью для российской армии. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на портале Weapons and Strategy.

— Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений, — отметил эксперт.

По словам Брайена, у этой боевой техники есть несколько хорошо известных слабых мест, о которых российское командование прекрасно осведомлено. По этой причине, считает эксперт, Москве не составит особого труда проработать стратегию против них.

В своей статье Брайен пишет, что ни один из представленных танков «не имеет систем динамической защиты», являющейся критически важным инструментом по обеспечению безопасности машины и ее экипажа относительно современных противотанковых снарядов. А британские танки Challenger 2, продолжил Брайен, слишком тяжелы для того, чтобы перемещаться по украинским мостам.

Чешский генерал Йиржи Шедивы назвал полученные ВСУ немецкие танки Leopard переоцененными. Действительно ли «Леопарды» имеют серьезные недостатки, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

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