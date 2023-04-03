«Превратятся в пепел»: экс-сотрудник Пентагона оценил эффективность западных танков на Украине

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Поставляемые западными государствами Вооруженным силам Украины танки Abrams, Challenger и Leopard станут легкой мишенью для российской армии. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на портале Weapons and Strategy.

— Танки Abrams, Challengers и Leopard, скорее всего, превратятся в пепел вместе со своими экипажами на полях сражений, — отметил эксперт.

По словам Брайена, у этой боевой техники есть несколько хорошо известных слабых мест, о которых российское командование прекрасно осведомлено. По этой причине, считает эксперт, Москве не составит особого труда проработать стратегию против них.

В своей статье Брайен пишет, что ни один из представленных танков «не имеет систем динамической защиты», являющейся критически важным инструментом по обеспечению безопасности машины и ее экипажа относительно современных противотанковых снарядов. А британские танки Challenger 2, продолжил Брайен, слишком тяжелы для того, чтобы перемещаться по украинским мостам.

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