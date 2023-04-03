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Киноклуб Музея Победы проведет в апреле четыре бесплатных показа

Евгений Белоусов
Город
Киноклуб Музея Победы проведет в апреле четыре бесплатных показа
Фото: пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Четыре бесплатных кинопоказа пройдут в апреле в столичном Музее Победы. Киноклуб покажет картину «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» с «Квартетом И», вышедшую на широкий экран в феврале этого года. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— Зрителей ждут новое путешествие героев по Москве, прогулка по Садовому кольцу и по глубинам мужского подсознания. Они вернулись, чтобы поговорить о вечном и о личном, ни о чем и обо всем, — рассказал киновед Музея Победы Ходос.

Также посетителям киноклуба покажут боевик с Джейсоном Стэйтемом «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» режиссера Гая Ричи и приключенческую комедию «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес в главной роли.

Завершит апрельскую программу мультфильм для всей семьи «Рок Дог — 3: Битва за бит» — третья часть анимационной ленты о жизни подростка — тибетского мастифа Боуди. Все кинопоказы пройдут бесплатно, однако предварительно нужно зарегистрироваться на сайте киноклуба музея.

У Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, состоится акция «Диктант Победы». Мероприятие пройдет 27 апреля, участникам предложат ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны. Всего их будет насчитываться 25.

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