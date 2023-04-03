Эндокринолог Гуреева порекомендовала правило «55/5» для контроля уровня сахара при диабете

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Диабет — это изменяющее жизнь состояние, которое обычно сохраняется на протяжении всей жизни. У диабетиков как 1-го, так и 2-го типа он вызывает слишком высокий уровень сахара в крови.

По этой причине люди с диабетом должны поддерживать этот показатель на достаточно низком уровне. Врач-эндокринолог Антонина Гуреева порекомендовала применять правило «55/5» диабетикам, которые проводят много времени в сидячем положении.

— Важно учитывать, сколько времени вы проводите сидя в течение дня, поскольку мы знаем, что это может быть вредно. Принятие таких принципов, как правило «55/5», может улучшить уровень сахара в крови и уровень инсулина после еды. Это означает, что после каждых 55 минут, проведенных в сидячем положении, на 5 минут надо вставать и двигаться, — отметила эксперт.

Важность физической активности для диабетиков подтверждается различными исследованиями. Тем не менее Гуреева предупредила, что «высокоинтенсивные упражнения» вызывают сильные колебания уровня сахара в крови, а это означает, что их долгосрочная эффективность еще неизвестна, передает портал «МедикФорум».

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