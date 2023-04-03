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Выставка акварельных цветов откроется в экоцентре «Цветоводство»

Евгений Белоусов
Город
Выставка акварельных цветов откроется в экоцентре «Цветоводство»
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С 4 апреля по 14 мая в экоцентре «Цветоводство» на ВДНХ пройдет выставка лучших акварелистов России. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В экспозиции — целый букет нежных акварельных цветов. Экспонатами станут 90 завораживающих работ, принадлежащих в основном кисти столичных авторов. Но некоторые картины прибудут из других городов — Твери, Архангельска, Сарова, Кирова, Обнинска и Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

Картины удалось собрать благодаря иранской художнице Саре Мохебеян и галерее, носящей ее имя. Кроме того, в это же время в экоцентре пройдет выставка металлических ландшафтных композиций от ведущих художников по металлу, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Музей-заповедник «Коломенское» представит выставку «Московские усадьбы в творчестве художника Виктора Маторина», которая пройдет во дворце царя Алексея Михайловича с 5 апреля по 24 мая. Экспозиция будет открыта для гостей со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

На Гоголевском бульваре 3 апреля состоялось открытие фотовыставки, посвященной проекту «Заповедные кварталы». Координатором проекта выступает автономная некоммерческая организация «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области».

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