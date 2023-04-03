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В Белом доме заявили о готовности к вспышкам насилия из-за обвинений в адрес Трампа

Евгений Белоусов
В мире
В Белом доме заявили о готовности к вспышкам насилия из-за обвинений в адрес Трампа
Фото: shutterstock

Правительство США готово к возможным вспышкам насилия в стране из-за предъявления обвинений экс-президенту Дональду Трампу. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

— Насилию нет места в Соединенных Штатах. Мирные протесты очень важны для американской демократии, — сказал он.

Тем не менее Вашингтон внимательно следит за обстановкой в стране и готов в случае необходимости ответить на беспорядки. Однако никаких данных о наличии конкретных угроз и рисках безопасности у Белого дома нет, передает слова Кирби ТАСС.

30 марта большое жюри присяжных в США проголосовало за предъявление обвинений Дональду Трампу. В суде слушалось дело против него, которое связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Женщине якобы заплатили большую сумму за молчание относительно предполагаемых близких отношений с политиком.

Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что бывший президент США не пойдет на сделку со следствием по делу о подлоге финансовых документов. По мнению юриста, вероятность признания вины его клиентом близится к нулю.

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