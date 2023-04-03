Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин посетит Тулу с рабочим визитом 4 апреля

Евгений Жуков
Политика
Путин посетит Тулу с рабочим визитом 4 апреля
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 апреля, посетит с рабочей поездкой Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер осмотрит завод «Тулажелдормаш», являющийся одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

Во время поездки Путин проведет заседание президиума Госсовета, мероприятие пройдет в режиме видеосвязи. Его основной темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления, передает официальный сайт Кремля.

В конце прошлого года Владимир Путин уже приезжал в Тулу. Тогда он посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Сильнее всего внимание главы государства привлекло модернизированное боевое отделение БМП-2.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской и Кировской областей. Глава Минобороны ознакомился с производством артиллерийских, танковых и минометных снарядов, а также неуправляемых авиационных ракет.

Россия Владимир Путин Тульская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте