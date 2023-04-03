Путин посетит Тулу с рабочим визитом 4 апреля

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 апреля, посетит с рабочей поездкой Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер осмотрит завод «Тулажелдормаш», являющийся одним из крупнейших производителей тяжелой путевой техники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей.

Во время поездки Путин проведет заседание президиума Госсовета, мероприятие пройдет в режиме видеосвязи. Его основной темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкционного давления, передает официальный сайт Кремля.

В конце прошлого года Владимир Путин уже приезжал в Тулу. Тогда он посетил Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова. Сильнее всего внимание главы государства привлекло модернизированное боевое отделение БМП-2.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу на прошлой неделе проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской и Кировской областей. Глава Минобороны ознакомился с производством артиллерийских, танковых и минометных снарядов, а также неуправляемых авиационных ракет.