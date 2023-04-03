Украинские федерации лишат господдержки за участие спортсменов в турнирах с россиянами

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Министерство молодежи и спорта Украины сообщило, что подготовило проект постановления о лишении спортивных федераций статуса и господдержки за участие их спортсменов в одних соревнованиях с россиянами и белорусами. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Статус национальной федерации сегодня позволяет получать господдержку и финансирование для участия сборных в международных турнирах. Также ведомство прорабатывает вопрос поддержки национальных федераций на случай штрафных санкций от международных федераций за бойкот турниров.

В министерстве отметили, что совместными усилиями с СБУ прорабатывается вопрос применения «персональных экономических и других ограничительных мер к спортивным федерациям», которые создают потенциальные угрозы интересам общества и самой Украины, передает РИА Новости.

Президент МОК Томас Бах опубликовал список условий, согласно которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Так, один из пунктов гласит, что спортсмены из этих стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

В настоящее время 206 Национальных олимпийских комитетов со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК, сообщил Бах. Он также добавил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским атлетам принимать участие на соревнованиях под национальными флагами.