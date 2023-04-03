Автомобиль врезался в отбойник на Садовом кольце

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в отбойник на внутренней стороне Садового кольца. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, — говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают оперативные службы столицы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на Большой Тульской улице на юге Москвы, где столкнулись два автомобиля. Из-за аварии на некоторое время произошел перебой в движении двух маршрутов автобусов.