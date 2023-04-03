«Новатэк» подал заявку на участие в «Сахалине-2»

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«Новатэк» подал заявку на участие в проекте «Сахалин-2». Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— «Новатэк» подал заявку в соответствии с указом президента России на участие в отборе покупателя доли в ООО «Сахалинская энергия». Исходим из необходимости бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности предприятия и максимального соблюдения интересов всех заинтересованных сторон, — цитирует текст сообщения ТАСС.

Летом прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта «Сахалин-2» вместо Sakhalin Energy стало российское ООО «Сахалинская энергия».

Россия в январе 2023 года вышла на первое место по сумме экспорта ресурса по газопроводу и в сжиженном виде в Китай, сообщила таможня КНР. Общие поставки составили 2,7 миллиарда кубометров. Россия с большим отрывом обошла Катар, Туркменистан и Австралию.

Кроме того, поставки сжиженного природного газа добавили еще 770 миллионов кубометров. В России СПГ производят заводы «Сахалинской энергии» и «Ямал СПГ».