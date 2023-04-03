Минстрой назвал Москву самым комфортным городом для жизни в России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва признана самым комфортным городом для жизни в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя в понедельник, 3 апреля.

— Индекс оценивает 36 различных индикаторов качества среды, они характеризуют шесть самых востребованных типов пространств, таких как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство, — говорится в документе.

Москва вышла на первое место рейтинга, набрав 292 балла. Второе место занял Санкт-Петербург с 264 баллами. А на третьем месте, набрав 216 баллов, оказалась Казань.

Также в рейтинг лучших городов для жизни вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Пермь, Уфа и Челябинск с Новосибирском.

Депутат Московской городской думы Александр Козлов заявил, что качественное благоустройство дворов является показателем комфортной городской среды.

Около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов будут благоустроены в столице в рамках программы реновации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в городе планируется обновить и проложить свыше 1,8 тысячи километров сетей водоснабжения и водоотведения, теплосетей и дождевой канализации.