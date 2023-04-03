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Небензя: Россия никому не угрожает ядерной войной

Евгений Белоусов
В мире
Небензя: Россия никому не угрожает ядерной войной
Фото: администрация президента РФ

Россия не угрожает никому ядерной войной и не несет ядерной угрозы. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

— Что касается ядерной войны, то я сплю хорошо. Потому что знаю, что по крайней мере мы не просим о ядерной войне, не угрожаем ядерной войной, — отметил он.

Любые утверждения о том, что Москва кому-то угрожает ядерным оружием, просто являются частью западной пропаганды, передает слова Небензи ТАСС.

25 марта президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия разместит ядерные тактические боеголовки в Белоруссии. Он уточнил, что для этого будет построено хранилище, работы по его возведению должны завершиться уже к июлю.

Глава государства добавил, что решение о размещении тактического ядерного оружия было принято еще до заявления Британии о поставке на Украину снарядов с обедненным ураном.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии эскалацией на мировой арене и угрозой для безопасности Европы.

Василий Небензя Россия Ядерное оружие
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