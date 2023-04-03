Врачи назвали неожиданные причины ранней седины

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Медики из Великобритании перечислили неожиданные причины ранней седины. По их словам, появление преждевременной седины может спровоцировать нехватка витамина В12.

Врачи сообщили, что предотвратить раннюю седину может регулярное употребление мяса, рыбы, яиц и молока.

Также раньше времени седина может появиться из-за заболевания щитовидной железы. При отмирания пигментных клеток из-за недостатка или избытка гормонов волосы теряют насыщенный цвет. Еще от состояния щитовидной железы зависит выработка меланина, который окрашивает волосы, сообщается на портале Sina.

Появление седины — это естественный процесс старения. С возрастом пигментные клетки, которые придают волосам цвет, медленно отмирают. Однако в некоторых случаях внезапное поседение может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Дефицит витамина В12 — распространенная причина преждевременной седины. Исследования показали, что употребление витамина В12, который содержится в мясе, рыбе, молочных продуктах, снижает уровень гомоцистеина — это аминокислота, из-за которой волосы седеют и выпадают.