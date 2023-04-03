Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врачи назвали неожиданные причины ранней седины

Юлия Курганова
Общество
Врачи назвали неожиданные причины ранней седины
Фото: Pexels

Медики из Великобритании перечислили неожиданные причины ранней седины. По их словам, появление преждевременной седины может спровоцировать нехватка витамина В12.

Врачи сообщили, что предотвратить раннюю седину может регулярное употребление мяса, рыбы, яиц и молока.

Также раньше времени седина может появиться из-за заболевания щитовидной железы. При отмирания пигментных клеток из-за недостатка или избытка гормонов волосы теряют насыщенный цвет. Еще от состояния щитовидной железы зависит выработка меланина, который окрашивает волосы, сообщается на портале Sina.

Появление седины — это естественный процесс старения. С возрастом пигментные клетки, которые придают волосам цвет, медленно отмирают. Однако в некоторых случаях внезапное поседение может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Дефицит витамина В12 — распространенная причина преждевременной седины. Исследования показали, что употребление витамина В12, который содержится в мясе, рыбе, молочных продуктах, снижает уровень гомоцистеина — это аминокислота, из-за которой волосы седеют и выпадают.

Врачи седина
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте