Россиян предупредили о риске остаться без квартиры из-за нарушений во время ремонта

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В большинстве случаев получить штраф или другие санкции, проводя ремонт квартиры, крайне затруднительно. Однако бывают ситуации, в которых собственника помещения могут не просто оштрафовать, но даже лишить жилья. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Как отметил собеседник «ВМ», ремонтные работы как таковые не регулируются законом: в собственной квартире люди имеют возможность делать все что угодно, включая ремонт. Поэтому часы для ремонта совпадают с часами, в которые можно шуметь.

— Основные шумовые работы, которые могут быть, за исключением сноса стен и подобных операций, как правило, не превышают допустимых значений шума. Полицию могут вызвать, если соседи недовольны поведением бригады или прораба. В этом случае у бригады могут проверить документы миграционного учета. Но это не относится к собственникам помещения, — объяснил юрист.

При этом слишком громкие работы чреваты штрафом, предупредил Крохин.

— Если человек ночью делает ремонт и его действия не превышают максимальный предел децибел, ему ничего не грозит. Если проводятся шумные работы (например, сверлятся стены), собственнику квартиры грозит административный штраф, — рассказал специалист.

Чтобы в таких случаях наложить штраф, полиция должна попасть в квартиру. Однако обычно собственники попросту не открывают дверь. При этом после 23 часов стражи порядка не могут попасть в квартиру принудительно, если там не совершается серьезное преступление, уточнил юрист.

В процессе ремонта можно получить штраф, если будет повреждено общедомовое имущество, заметил Крохин.

— В Москве действует такое правило: лифты нельзя использовать в качестве подъемника для строительных материалов после ввода дома в эксплуатацию. Конечно, на практике данное правило не соблюдают. Штрафов за это нет, но если лифт испортят в результате перегрузки либо будут повреждены зеркала, двери, освещение и т. д., то при своевременной фиксации нарушителя обяжут компенсировать ущерб, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Юрист обратил внимание, что в некоторых случаях за нарушения при ремонте могут назначить более серьезное наказание. Например, если человек совершил перепланировку, не согласовав ее с органами жилищного надзора, ему грозят штраф и предписание отменить перепланировку.

— При неисполнении предписания квартира может быть принудительно продана с торгов, при этом вырученные за нее деньги (за исключением расходов на устранение перепланировки) вернут бывшему владельцу, — резюмировал эксперт.