Почему россиян хотят обязать впускать в квартиру сотрудников ЖКХ и чем это чревато

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителей России хотят обязать впускать работников ЖКХ в квартиры и дома для установки и обслуживания умных счетчиков, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя правительству РФ. Существует ли необходимость в подобных мерах, как работают умные счетчики и насколько они выгодны, «Вечерняя Москва» узнала у председателя Жилищного союза, члена комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константина Крохина.

Минусы данной инициативы

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что обсуждаемая возможность попадания в жилище сотрудников ЖКХ — фактически попытка отменить конституционный запрет на доступ в жилье без согласия проживающих.

— Так как право на жилище основополагающее, оно продублировано в Жилищном кодексе, Уголовном кодексе и других документах. Только из-за того, чтобы дать возможность установить очередное изделие, не нужно менять Конституцию в угоду поставщикам приборов, — уверен юрист.

По мнению эксперта, у производителей так называемых умных счетчиков есть интерес как можно активнее продвигать свою продукцию.

— Мне кажется, что Минстрой выступает лоббистом производителей умных счетчиков, в которые входит включение функции дистанционного снятия показаний. Такие счетчики не являются необходимыми для жителей и никаких полезностей или экономии не несут. Кроме того, сами эти счетчики очень дорогие, и на сегодняшний день нет никаких стандартов, которые бы давали возможность определить, что же представляют собой умные счетчики: каждый производитель и чиновник считают «умным» какой-то свой вариант, — пояснил Крохин.

Как отметил специалист, беспрепятственное попадание людей в квартиры под предлогом установки умных счетчиков может привести к росту преступности.

— Люди никак не смогут понять, что к ним пришел именно сотрудник ЖКХ. Будут обманывать, как сейчас приходят люди, которые «впаривают» какие-то трубы, БАДы, лекарства и т. д. Точно так же придет мошенник к пенсионеру и скажет: «Я вам устанавливаю умный счетчик. Он бесплатный, но за установку нужно заплатить 100 тысяч». Как это сейчас происходит: люди целые квартиры мошенникам отдают, — подчеркнул специалист.

Есть ли выгода от умных счетчиков

Крохин уверен: устанавливать современные приборы учета нужно, но важно соблюдать баланс интересов между интересами индивида и общества.

— У нас есть пример: с 2012 года закон об энергосбережении установил обязанность использования и установки приборов учета водопотребления как в квартире, так и в общедомовом имуществе. Прошло уже больше 10 лет, и глубина проникновения таких счетчиков в Москве достигла в среднем от 70 до 90 процентов в зависимости от жилого фонда, — рассказал эксперт.

По словам юриста, такой результат стал возможен благодаря экономическим стимулам. Так как при отказе от счетчиков тариф за водопотребление по нормативам повышался во много раз, большинству жителей было выгодно перейти на счетчики. Кроме того, больше не надо было давать справки о том, что человек отсутствовал и потреблял воду в другом месте: люди просто могут сдавать нулевые показания счетчиков.

В данный момент прямой выгоды для жителей от умных счетчиков нет, считает юрист.

— В целом баланс водопотребления стал позитивным. И не очень понятно, зачем нужны умные счетчики. Жильцам особого толка нет, но за использование умных счетчиков могут повысить тариф. При этом люди уже сейчас могут сдавать показания через ряд порталов и банков, которые позволяют собрать данные и сразу же оплатить. Ключевой момент с любыми новыми предложениями простой: и потребитель, и поставщик услуги должны видеть в этом экономический смысл. Как только все видят экономический смысл, люди сразу же охотно начинают соглашаться, — резюмировал Крохин.