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«Я не рукопожатен с SHAMAN»: лидер группы «Земляне» Киселев резко высказался об артисте

Юлия Курганова
Общество
«Я не рукопожатен с SHAMAN»: лидер группы «Земляне» Киселев резко высказался об артисте
Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Основатель группы «Земляне», владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев нелестно отозвался о певце Ярославе Дронове, известном как SHAMAN. Он считает звезду неблагодарным человеком. Бизнесмен назвал причину своего отношения к артисту.

— Я не рукопожатен с SHAMAN, потому что быть гражданином и казаться им — две большие разницы. Его Виктор Дробыш по общей просьбе взял на свой юбилейный концерт в надежде, что человек как минимум отблагодарит за это. Потому что в тот момент он был никем, хотя 13 лет бился головой о стенку. И его пригласили выступить вместе с нами. А он сказал: «Меня жена не пускает». Подумать только: жена не пускает! — заявил Киселев.

Также он рассказал, что когда был концерт около мемориала в Донецке или Луганске, то Юлия Чичерина, Юлия Барановская и другие звезды женского пола выступали там, хотя это было опасно.

— Мужчина по имени SHAMAN тоже выступал на этом концерте, но только в записи из зала на Поклонной горе. Поэтому не хочу с ним здороваться, — высказался бизнесмен.

К слову, певец уже рассказывал, что не смог поехать в Донбасс из-за запланированных концертов в других городах. Но позже он побывал в зоне спецоперации. В середине января SHAMAN выступил в ДНР и ЛНР, где пообщался с военными и местным населением, сообщает StarHit.

На днях SHAMAN отреагировал на исполнение уехавшим из России певцом Моргенштерном* его песни «Я русский».

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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