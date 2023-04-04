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Приметы и советы

Отпечаток влияния зимы: как ухаживать за кожей лица весной

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
7 правил весеннего ухода за кожей
Фото: Pexels

В весенний период кожа нуждается в специальном уходе, так как она, с одной стороны, вынуждена приспосабливаться к новым условиям окружающей среды, а с другой — несет в себе отпечаток влияния зимы. Рекомендации по уходу за кожей в период авитаминоза «Вечерней Москве» дала косметолог, пластический хирург Надежда Петраш.

Недостаток витаминов

Прежде всего весной мы сталкиваемся с недостатком витаминов, который отражается в том числе и на коже в виде обезвоживания и сухости. Весной коже и волосам особенно необходимы витамины:

  • витамин А — помогает улучшить текстуру кожи и ускорить обновление клеток, а также способствует здоровому росту волос. Его можно получить из таких продуктов, как рыбий жир, молочные продукты, яйца и морковь;
  • витамин С — помогает бороться с окислительным стрессом и защищать кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Он также помогает улучшить тонус кожи и способствует росту волос. Получить витамин С можно из цитрусовых, ягод, овощей и салата;
  • витамин D — помогает укрепить кожу и волосы, а также способствует росту волос. Его можно получить из таких продуктов, как жирная рыба, яичный желток и молочные продукты. Также витамин D может быть синтезирован организмом при нахождении на солнце;
  • витамин Е — помогает улучшить эластичность кожи и защитить ее от повреждений. Он также способствует росту волос. Его можно получить из таких продуктов, как орехи, семена, зеленые листья и рыбий жир.

Также нельзя забывать, что витамины А, С и Е можно найти в косметических средствах по уходу за собой — кремах и сыворотках, которые важно использовать ежедневно.

Помимо витаминов, также важно следить за питанием, увлажнением кожи и волос и защищать их от вредных воздействий окружающей среды.

Основные правила ухода

  • На первое место весной выходит именно увлажнение кожи.

Используйте увлажняющий крем, который подходит вашему типу кожи, чтобы сохранить ее увлажненной и мягкой.

  • Защищайте кожу от солнца.

Весной солнце становится ярче, поэтому необходимо использовать средства с защитным фактором, чтобы уберечь кожу от ультрафиолетовых лучей. Выбирайте средства с индексом SPF 30 и выше.

  • Не забывайте о качественном очищении.

Очищайте кожу утром и вечером, чтобы убрать избыток жира, грязи и омертвевших клеток. Включите в свой уход тоник, который будет придавать коже гладкость и завершать процесс очищения. 1–2 раза в неделю проводите процедуры по дополнительному очищению кожи (пилинги, скрабы), применяйте очищающие и увлажняющие маски.

  • Увеличьте потребление фруктов и овощей.

Особенно подойдут плоды, которые богаты антиоксидантами и витаминами, такими как С и Е.

  • Пейте много воды.

Вода поможет коже чувствовать себя гидратированной и увлажненной.

Косметологические процедуры

Весной кожа становится более чувствительной и нуждается в особенном уходе. Обратите внимание на косметологические процедуры для лица, которые сохранят здоровье и красоту кожи в этот период.

  • Пилинг помогает удалить омертвевшие клетки кожи, улучшить ее текстуру и цвет, а также способствует обновлению клеток. Весной рекомендуется использовать более мягкие пилинги — фруктовые или глиняные.
  • Весной воздух становится более сухим, поэтому коже нужно больше влаги. Увлажнить кожу поможет процедура биоревитализации (введение под кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты).
  • Лазерная терапия способна улучшить текстуру кожи, уменьшить пигментацию и бороться с признаками старения. Перед проведением лазерной терапии, обязательно проконсультируйтесь с косметологом. После проведения процедуры старайтесь избегать прямых солнечных лучей и применяйте средства защиты для кожи.
  • Массаж лица помогает улучшить кровообращение, уменьшить отечность и бороться с признаками старения. Дома рекомендуется использовать массажеры с мягкими щетинками или специальные масла для массажа.
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