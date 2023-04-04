«Я снова счастлив!»: вдовец Легкоступовой женился спустя 2,5 года после ее смерти

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В середине августа 2020-го скончалась певица Валентина Легкоступова. Вдовец артистки, яхтсмен Юрий Фирсов решил не ставить крест на личной жизни. На днях он женился в очередной раз.

Фирсов разместил в личном блоге снимок свадебного букета и обручальных колец. При этом он не показал свою избранницу.

«СтарХит» поздравил жениха с бракосочетанием и пожелал счастья в семейной жизни. Мужчина не оставил без внимания теплые слова.

— Спасибо большое! Я снова счастлив! — лаконично ответил 59-летний мужчина.

Некоторые подписчики раскритиковали Фирсова за этот шаг. Многие посчитали, что он очень быстро забыл о покойной жене.

— Три года! Сколько вы еще предлагаете погоревать? Это раз, а второе — Валюша вряд ли меня хочет видеть в унынии на этом свете! Всем учителям и советчикам привет и пожелание жить своей жизнью! — написал мужчина.

Смерть Валентины Лекгоступовой трагична и таинственна. Дочь певицы обнаружила травмированную мать и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения 14 августа 2020 года. В тот же день певица ушла из жизни в возрасте 54 лет после госпитализации с отеком мозга.