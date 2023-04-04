Автомобиль сбил женщину, разгуливающую по МКАД

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, МКАД, 92-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Машина сбила женщину, которая разгуливала по проезжей части МКАД. Кадры с места аварии опубликовала пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 4 апреля.

На записи видна женщина, которая идет между первой и второй полосами на внешней стороне 92-го километра МКАД. Когда мимо на большой скорости проезжает грузовой автомобиль, она машет ему вслед рукой, после чего ее сбивает машина.

В настоящее время состояние пешехода неизвестно. На месте работают оперативные службы, движение не затруднено, сказано в сообщении в Telegram-канале.

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Другое ДТП произошло на Большой Тульской улице на юге Москвы, где столкнулись два автомобиля. Из-за аварии на некоторое время произошел перебой в движении двух маршрутов автобусов.