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Блицфорум «Театральная общалка» впервые пройдет в Москве 8 и 9 апреля

Лейла Алиева
Город
Блицфорум «Театральная общалка» впервые пройдет в Москве 8 и 9 апреля
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице впервые пройдет блицфорум «Театральная общалка», в рамках которого запланированы спектакли, мастер-классы, встречи и дискуссии. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Мероприятия пройдут 8 и 9 апреля. Так, в старинном особняке XVIII века Дома культуры «Гайдаровец» пройдут мини-спектакли, мастер-классы, а также открытые встречи. Посетители смогут встретиться с артистами театра «Лаборатория современного театра», школ актерского мастерства «Актэм» и Julia Stage, курсов актерского мастерства «Арт-пробуждение», Драматического театра С. Л. Штейна. Кроме того, гостям предложат школы для дальнейшего обучения.

В Доме культуры «Стимул» представят спектакль «В жанре Вертинского», в котором сыграют артисты Института современного искусства и студенты четвертого курса мастерской народного артиста Российской Федерации Виталия Коняева, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в Музее Победы состоялась торжественная церемония награждения победителей IX конкурса «Театр слова» детского музыкального театра «Домисолька». Ребята подготовили творческие номера, которые оценивало жюри во главе с заслуженным артистом России Александром Олешко.

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