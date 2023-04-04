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Один человек погиб и несколько десятков пострадали при сходе поезда в Нидерландах

Никита Худяков
В мире
Один человек погиб и несколько десятков пострадали при сходе поезда в Нидерландах
Фото: Pixabay

При сходе поезда с рельсов в Нидерландах погиб один человек и несколько десятков пострадали. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы.

— Как сообщили экстренные службы, пассажирский поезд, в котором находились около 50 человек, сошел с рельсов в Нидерландах рано утром во вторник после столкновения со строительной техникой на пути. По меньшей мере один человек погиб и 30 получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее агентство передавало, что в Нидерландах произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Позже информация была изменена — пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения со строительным материалом.

Некоторым пострадавшим была оказана помощь на месте, остальные были госпитализированы, говорится в материале.

3 апреля в США с рельсов сошли 25 вагонов с пивом. По предварительным данным, никто не пострадал. Губернатор штата Монтана Грег Джианфорте заявил, что получил всю оперативную информацию о произошедшем, будут мобилизованы все ресурсы для устранения последствий. Власти штата не считают, что авария может нести какую-либо угрозу экологии.

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