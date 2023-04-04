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Москва выделила дополнительные помещения спортивно-досуговому центру в Лианозове

Никита Худяков
Город
Москва выделила дополнительные помещения спортивно-досуговому центру в Лианозове
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Псковская улица, 9к2 Карта всех событий

Город завершил передачу помещений общей площадью более 800 квадратных метров в районе Лианозово спортивно-досуговому центру (СДЦ) «Кентавр». Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Для работы с москвичами город передал спортивно-досуговому центру «Кентавр» в районе Лианозово помещения общей площадью 832,2 квадратного метра в доме 9, корпус 2, на Псковской улице, которые занимают почти весь первый этаж жилого здания, — сказал он.

По словам директора СДЦ Максима Власкина, к сентябрю будут заняты все комнаты. Он отметил, что для подростков и взрослых будут открыты кружок игры на гитаре, театральная студия и секция йоги, а для детей — кружки конструирования и робототехники, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.

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