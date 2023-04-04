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Приметы и советы

Стартовало благоустройство Воробьевской набережной на западе Москвы

Евгений Жуков
Город
Стартовало благоустройство Воробьевской набережной на западе Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Москва, Воробьёвская набережная Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Воробьевской набережной в ЗАО. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера «Воробьевы горы», — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что по итогам реализации проекта здесь появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды. Работы выполняются одновременно на всей набережной, а для безопасности пешеходов выставлены ограждения, подчеркнул Бирюков.

На данный момент производятся демонтаж дорожных покрытий и прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. На набережной будет обустроена двухсторонняя велороллерная трасса, а по всей ее длине специалисты модернизируют освещение.

Бирюков также сообщил, что мастера в ходе благоустройства полностью обновят смотровую площадку, которая располагается на крыше одного из причальных сооружений.

Специалисты также приступили к монтажу гранитной облицовки Краснопресненской набережной. Параллельно с этими работами будет произведена замена элементов чугунного ограждения.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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