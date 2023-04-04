Стартовало благоустройство Воробьевской набережной на западе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Воробьевской набережной в ЗАО. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера «Воробьевы горы», — отметил представитель мэрии.
Он также добавил, что по итогам реализации проекта здесь появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды. Работы выполняются одновременно на всей набережной, а для безопасности пешеходов выставлены ограждения, подчеркнул Бирюков.
На данный момент производятся демонтаж дорожных покрытий и прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные провода. На набережной будет обустроена двухсторонняя велороллерная трасса, а по всей ее длине специалисты модернизируют освещение.
Бирюков также сообщил, что мастера в ходе благоустройства полностью обновят смотровую площадку, которая располагается на крыше одного из причальных сооружений.
Специалисты также приступили к монтажу гранитной облицовки Краснопресненской набережной. Параллельно с этими работами будет произведена замена элементов чугунного ограждения.